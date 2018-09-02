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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:32 م
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وزيرة الهجرة تشارك بمؤتمر جامعة المنصورة لدعم مركز الكلى الأحد المقبل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:32 م
وزيرة الهجرة تشارك بمؤتمر جامعة المنصورة لدعم مركز الكلى الأحد المقبل نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مؤتمر ينظمه أعضاء النادي النسائي المصري الدولي من المصريين المقيمين بالداخل والخارج، ومجموعة "نيو إيجيبت"، من الدعم العيني لمركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
 
تأتي تلك المشاركة تماشيًا مع اتجاه الدولة هذا العام للتركيز على ملف الصحة وأيضا إشراك الشباب في جهود التنمية، وكذلك في إطار الجهود المبذولة من النادي النسائي المصري الدولي كمنظمة غير هادفة للربح لبذل المزيد من أجل دعم الوطن في مختلف المجالات التنموية.
 
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية المشاركة المجتمعية من المصريين بالخارج لدعم وتطوير المنظومة الطبية، وتضافر الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية من خلال تقديم الدعم العيني، وكذلك من خلال تبادل خبرات العلماء الخبراء المصريين بالخارج في هذا الجانب.
هذا ويقدم أعضاء النادي من المصريين المقيمين داخل وخارج مصر الدعم العيني لمركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، والذي تم توفيره بالتنسيق مع  البروفيسور محمد غنيم.
 
ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر تسليط الضوء على المركز ودعوة المصريين داخل وخارج مصر في جميع الدول الأعضاء بالنادي النسائي المصري الدولي المشاركة والإعلان عن أرقام حسابات المركز بالبنوك داخل وخارج مصر لتقديم الدعم، بالإضافة إلى إجراء جولة تفقدية داخل المركز للوقوف على طبيعة عمله والمهام التي يقوم بإنجازها، إلى جانب  التعرف على باقي المراكز التابعة للجامعة وتحتاج الى دعم في المستقبل.
 
 
 

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