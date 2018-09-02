وزيرة التخطيط: إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر" قريبا

وائل ربيعى

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتى يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg متضمنة 75 خدمة، كما أنه من المقرر إطلاق الإصدار الرابع فى ديسمبر 2018، المصمم لتفعيل قبول بطاقات الدفع الالكترونى للخدمات المتاحة عليها، بالإضافة إلى إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر" ويتوافر به حاليا نحو ثلاثين خدمة.

وأضافت السعيد، بكلمتها خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون فى مجالات دعم الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمى، اليوم، بمقر جامعة القاهرة، أن هناك تطورات سريعة في العالم بمجال تكنولوجيا المعلومات، الذى أدى إلى ظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بـ "الاقتصاد الرقمى"، ويعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومى والقطاعى والدولى من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن هناك العديد من التوسعات في منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، حيث يبلغ عددها قرابة 200 مركز حاليًا و90 مكتب سجل تجارى ونحو 4571 مكتب صحة.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.