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وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:18 م
وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة سانت كاترين
كتب عمرو دويدار
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أشار الدكتور يسرى خفاجة المتحدث الرسمى باسم وزارة المواد المائية والرى، تعقيبا على امتلاء بحيرات سانت كاترين بـ 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول بأن سانت كاترين تعيش فترة تحول من سيول مدمرة إلى سيول خير، تنتعش وديان كاترين وكل أهالى كاترين و8 مدن بمحافظة جنوب سيناء.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة المواد المائية والرى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر" مع الإعلامى كمال ماضى عبر قناة "النهار"، على أن السيول بدأت فجر يوم الجمعة أول موجة وكانت خفيفة واستمرت حوالى 20 دقيقة حيث توجهت إلى "سد الأسبعية"، وأكد الدكتور يسرى خفاجة عن وجود بحيرتان للتخزين، و3 سدود إعاقة للكسر من حدة السيول حتى لايحد أضرار على المنشأت والمساكن.


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يسرى خفاجة

سيول

سانت كاترين




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