وزارة البيئة تكشف خطط الحكومة من أجل تحسين جودة الهواء فى مصر

كتب عمرو دويدار

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مصر أقل من الصين والهند فى معدل التلوث.

ونفى مراد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يبث عبر شاشة "اليوم"، تقديم جمال عنايت وبثينة كامل، حجم التلوث بالقاهرة والمذكور فى مجلة فوبس.

وأوضح، رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، أن الحكومة المصرية قامت بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة بوضع أهداف لتحسين جودة الهواء فى مصر.

وأكد أن هناك خططا تم وضعها من جانب الدولة، لتدوير المخلفات والمركبات لأنها أحد مصادر التلوث.