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واشنطن تندد بالهجوم الإرهابى فى العاصمة الهولندية أمستردام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:58 م
واشنطن تندد بالهجوم الإرهابى فى العاصمة الهولندية أمستردام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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نددت الولايات المتحدة الأحد، بالهجوم الذى وقع الجمعة، فى امستردام وأصاب خلاله أفغانى أمريكيين اثنين طعنا بسكين، منددة بعمل "مرعب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان إن "السلطات الهولندية اعلنت ان تحقيقها يتركز على دافع ارهابى لهذا الهجوم المجانى والمرعب".

واضافت ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين فى معركتنا المشتركة ضد كل أشكال الارهاب"، موجهة الشكر إلى الشرطيين والأطباء فى امستردام "لجهودهم الشجاعة والتى تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدى ومعالجة مواطنينا".

وأصيب أمريكيان بجروح خطرة فى هجوم بسكين نفّذه شاب أفغانى فى محطة قطارات أمستردام الجمعة، فى هجوم أعلنت السلطات السبت، أنّ "دافعه إرهابى".

ولم تكشف السلطات هوية المهاجم، لكنها قالت إنه أفغانى يبلغ 19 عاما ولديه تصريح إقامة فى ألمانيا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج فى المستشفى تحت حراسة الشرطة وحياته ليست فى خطر وقد تم استجوابه.

 


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