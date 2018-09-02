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خلال لقاء مع منظمة "السلام الآن"..

واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الأردن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:40 م
واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الأردن الرئيس الفلسطينى محمود عباس
القدس (أ ف ب)
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طرح مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة فى منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية فى رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات حسب ما ذكرت هاجيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالى.

وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضى.

ومن جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عباس حول اقتراح الكونفدرالية، فيما أكدت عوفران أن عباس لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويفضل البعض فى اليمين الإسرائيلى إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادى منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين فى الوقت الراهن.

وفى تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضاً أن تتجنب تحمل مسؤولية 3,5 ملايين فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوفران لفرانس برس، إن رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لأن إسرائيل سترفض على الأرجح الانضمام إلى هذه الكونفدرالية.

ونقلت عن عباس قوله مع التشديد على أنها تنقل كلامه بحرفيته "قال إن كوشنر وجرينبلات سألاه +إذا كان موافقا على اتحاد كونفدرالى مع الأردن".

وتابعت "قال سأوافق على كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط".

وضم اجتماع الأحد أعضاء من حركة "السلام الآن" وغيرها من المنظمات بالإضافة الى نائبين في الكنيست.

ويعتبر القادة الفلسطينيون أن إدارة ترامب منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل.

وأكدت عوفران أن عباس تحدث أيضا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماع الأحد.

وقالت إن عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن "يدمر إسرائيل"، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه.

إلا أن إسرائيل تطلب من الفلسطينيين التخلى عن حق العودة.

 


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