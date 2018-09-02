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هجوم بسيارة ملغومة على مكتب حكومى فى مقديشو

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:32 ص
هجوم بسيارة ملغومة على مكتب حكومى فى مقديشو انفجار مقديشيو ارشيفية
رويترز
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قالت الشرطة إن مكتبا حكوميا فى العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لهجوم انتحارى بسيارة ملغومة اليوم الأحد.

وقال شاهد من رويترز إن دويا هائلا تردد فى مقديشو وارتفعت سحب دخان فى سماء المدينة.

وقال شرطي لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحارى صدمت مديرية هولوداغ في مقديشو ،مضيفا أنه لم يتسن بعد معرفة ما إذا كان هناك ضحايا.

ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب ، والتى تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقى.

 


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