ننشر القائمة النهائية للطالبات المقبولات بمدارس تمريض بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أسماء الطالبات المقبولات بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية له، أن تلك الأسماء هى التى اجتازت كافة الاختبارات من السمات والمقابلة الشخصية واللغة العربية والإنجليزية .

وينشر "اليوم السابع" قوائم أسماء الطالبات بمدارس التمريض المختلفة.