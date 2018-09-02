ننشر أسماء رؤساء الأحياء الجدد بالقاهرة والجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة تغيير عدد كبير من رؤساء الأحياء وذلك ضمن حركة المحليات التى أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم، والتى شملت 111 قيادة على مستوى الجمهورية.

ويعرض اليوم السابع أسماء رؤساء الأحياء الجدد والمنتقلين بالقاهرة والجيزة.

عبد القـــــادر عبد الخالق عبد القـادر النورى سكرتيــــــراً عامـــــاً مســــــاعداً لمحافظــــــــــة القاهرة

محمود ضيــــــــــــاء الدين عيسى عفيفى عبدالمجيد رئيساً لحـي البســــــــــاتــــــــين- القــــــــــــــــــاهرة

جمال محمــــــــــــــد محي سعد عبد الحميـــــــد رئيساً لحي الموسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي- القاهرة

عـــلاء الديـــــــن خــــــليل محـــــــــــــمد علي رئيساً لحي الخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة- القــــــاهرة

هشام محمـــــــد على السعــــــــــــــــــــــــــدى رئيساً لحي الأميــــــــرية- القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

علي عبــــــــــــدالله حــــــامد عبـــــــدالله رئيساً لحي المــــــــــــــــرج – القـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة

فوزي محــمد صـلاح الدين الحـــسيني الاشراف على رئيس حي دار الســـــــــــــــلام- القاهـــرة

حـــــــسام محـــــمد متولي محـــــمد شــاهين رئيــــــــــــساً لحي 15 مايــــــــــــو - القــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة

خـالد محـمد المحـمدى عبـــــــد الحــــــليم رئيــــــــساً لحــي طــــــــــــــــــــــــــره - القـــــــــــــــــــــــــــاهرة

مـــــــاهر محــــــــمد كـــــــــامل إبــراهيـــــــم رئيساً لحي بــــــــــــــــاب الشعــــــــــــــــرية – القـــــــــــاهرة

شاكر محمد مصطفى يونس الاشراف على حي الشرابية - القاهرة

وفى محافظة الجيزة

إيهاب محمــــــــــــــــــــــــــد رشاد احمد مكـــــــاوى رئيساً لحــــي الدقـــــي - الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

خالـــــد سامي محمد عصـــــــــــــــــــــــــر رئيـــساً لحي العمرانية - الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

حسين لبيـــــــب حســين عطيــــــــــة رئيساً لمركز ومدينة البدرشيـن – الجيــــــــــــــــزة

ياسر محمد ســـــامى ســـــــــــالم على مديــــــــن رئيساً لحي جنوب الجيزة – الجيــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

هانئ شعبان عبدالمعطي حسانيــــــــــــــــن العنـــــــاني رئيساً لحي بولاق الدكرور – الجيـــــــــــــــــــــــــــــزة

أحـــــــــمد محـــــــــــمد عبد الفتــــــاح السيــد رئيساً لمركـــز ومدينـــــة العيـــــــــاط بمحــــافظة الجـــيزة

أيــــــمن السعـــــــيد محــــمد عبد الباقي رئيـــساً لمركز ومدينـــــة منشـــــأة القنــــــاطر - الجيــــــــزة

هـــاني محـــــــمد رضا عبد الحـــــليم بدوي رئيــــــــــساً لحــــــــــــي الــــهــــــــــــــرم - الجيـــــــــــــــــــــزة

علاء مصطفى عــــــــــــوض بـــــــــــــــــــــدران سكرتيــــــراً عامـــــاً مســـــاعداً لمحافظـــــــــــــة الجيزة

وشملت حركة تعيين وتنقلات قيادات المحليات للعام الحالي 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن ، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و 10 سكرتيري عموم مساعدين و 61 رئيس مركز ومدينة و 25 رئيس حي.