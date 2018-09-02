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نقابة الأطباء تطلق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإقرار بدل عدوى عادل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:54 م
نقابة الأطباء تطلق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإقرار بدل عدوى عادل نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قرر مجلس النقابة العامة للأطباء،  تنظيم حملة توقيعات الكترونية للأطباء عن طريق موقع النقابة الإلكتروني، موجهة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك فى إطار السعي والتواصل مع كافة الجهات الرسمية لرفع بدل العدوى للأطباء نظراً للمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الأطباء أثناء ممارسة المهنة.
 
وقالت: "سبق وتقدمت النقابة في شهر مايو الماضي بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى".
 
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قبلت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم ٢٠٢٩٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا وقامت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلي ألف جنيه.
 
 
 
 

 


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