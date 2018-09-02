نفوق 134 خنزيرا فى سادس بؤرة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية بالصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الأحد، نفوق نحو 134 خنزيرا بسبب إصابتهم بحمى الخنازير الأفريقية بمدينة "شيوانتشنج" مقاطعة "أنهوى" الصينية شرقى البلاد، لتمثل حصيلة عدد الوفيات البؤرة السادسة من تفشى المرض فى البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم، أن مدينة "شيوانتشنج" تقع على بعد 70 كيلو مترا من مدينة "ووهان" التى شهدت حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضى.

وأوضحت الوزارة أنه تم منع نقل الحيوانات والخنازير والمنتجات المصنعة منهم إلى داخل أو خارج المناطق التى أكد انتشار فيروس الحمى الأفريقية بها.

وكانت الصين قد شهدت أول حالة إصابة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية فى شهر يونيو الماضي، إلا أن وزارة الزراعة أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن البلاد تواجه مهمة شاقة؛ للسيطرة على انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية القاتل فى البلاد، بعدما سجلت 5 حالات إصابة فى أغسطس الماضى.