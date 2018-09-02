نشأت الديهى: 300 ألف شخص يعملون فى "الدعارة" بتركيا

كتب عمرو دويدار

قال الإعلامى نشأت الديهي، أن حجم الاستثمار فى الدعارة بتركيا يبلغ 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك 15 ألف "بيت دعارة" فى تركيا مرخصا.

وأضاف "الديهى"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، الأحد، أن العاملين فى الدعارة فى تركيا بلغ عددهم 300 ألف شخص، موضحًا أن تركيا تحتل المركز العاشر بين دول العالم فى تجارة الدعارة.

ونوه "الديهى"، إلى أن ممارسة مهنة الدعارة فى تركيا مشروعة قانونًا، ومن يمارسها خارج الأماكن المخصصة لذلك يتم القبض عليه.

وتابع أن تركيا تحتضن أكثر من 100 ألف بائعة هوى بـ55 مدينة.