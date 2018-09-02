video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نشأت الديهى: 300 ألف شخص يعملون فى "الدعارة" بتركيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:30 م
نشأت الديهى: 300 ألف شخص يعملون فى "الدعارة" بتركيا الإعلامي نشأت الديهي
كتب عمرو دويدار
إضافة تعليق

قال الإعلامى نشأت الديهي، أن حجم الاستثمار فى الدعارة بتركيا يبلغ 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك 15 ألف "بيت دعارة" فى تركيا مرخصا.

 

وأضاف "الديهى"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، الأحد، أن العاملين فى الدعارة فى تركيا بلغ عددهم 300 ألف شخص، موضحًا أن تركيا تحتل المركز العاشر بين دول العالم فى تجارة الدعارة.

 

ونوه "الديهى"، إلى أن ممارسة مهنة الدعارة فى تركيا مشروعة قانونًا، ومن يمارسها خارج الأماكن المخصصة لذلك يتم القبض عليه.

 

وتابع أن تركيا تحتضن أكثر من 100 ألف بائعة هوى بـ55 مدينة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف استقبلت قناة "الجزيرة" قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين مقابل وديعة؟

أخبار تركيا

الديهى

بائعة هوى




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة