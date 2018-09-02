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نتنياهو يشيد بقرار واشنطن وقف تمويل الأونروا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:58 م
نتنياهو يشيد بقرار واشنطن وقف تمويل الأونروا الأونروا
القدس (أ ف ب)
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أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الأحد، بالقرار الأمريكى بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب بيان لمكتبه.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم مالى فى الأونروا، أعلنت الجمعة أنها ستوقف تمويل الوكالة معتبرة أن أنشطتها "متحيزة بشكل لا علاج له"، بحسب عبارة وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال نتنياهو "إن هذا القرار مهم ونحن ندعمه".

وتقدم الأونروا خدمات أساسية للفلسطينيين الذين طردوا أو طردت أسرهم من ديارهم منذ 1948عند إقامة إسرائيل.

وتعترض إسرائيل والولايات المتحدة على انتقال صفة اللاجىء إلى الأبناء والأحفاد وتريدان تقليص عدد المستفيدين من مساعدات الأونروا الأمر الذى يندد به الفلسطينيون باعتباره انتهاكا لحقوقهم.

ويحتج نتنياهو على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا وقال ان بلاده استقبلت ناجين يهوداً من المحرقة النازية فى المانيا ويهوداً من الدول العربية فى 1948.

وقال إن الأونروا "تسهم فى إطالة وضع اللاجئين بدلا من حله. يجب وضع حد لهذا الوضع واستخدام المال للمساعدة حقا على اعادة تاهيل اللاجئين".

وندد الفلسطينيون بالقرار الأمريكى بوقف تمويل الوكالة الأممية التى تساعد ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون فى الفقر.

وبالنسبة للقادة الفلسطينيين، يشكل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم والموزعين فى العديد من دول الجوار والعالم، احد النقاط الاساسية فى اى مفاوضات محتملة مع الإسرائيليين.  


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