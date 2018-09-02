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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 م
خالد صلاح
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نائب محافظ القاهرة يجرى أولى جولاته الميدانية بالمرج ويتفقد محطة مياه الشرب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:00 م
نائب محافظ القاهرة يجرى أولى جولاته الميدانية بالمرج ويتفقد محطة مياه الشرب جانب من جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
ماجد تمراز
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أجرى المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية بحى المرج، فى أولى جولاته الميدانية،وذلك للوقوف على المشاكل المتواجدة بالحى،والعمل على حلها .
 
وتفقد نائب محافظ القاهرة، مبنى رئاسة حى المرج، للوقوف على سير العمل به، والتأكد من عدم وجود أى عقبات أمام الموظفين، كما تفقد محطة مياه الشرب الرئيسية ومحطة الصرف الصحى.
 
كما تفقد "صابر"، قسم شرطة المرج، واجتمع بمأمور القسم، وذلك للتنسيق لشن حملات لإعادة الانضباط بشوارع الحى
واختتم جولته بالمصرف المتواجد بنهاية شارع جمال عبد الناصر، ناقش إمكانية ردمه، وتغطيته، بسبب تلوثيه للبيئة المحيطة به.
 
وأكد نائب المحافظ على تحديد الحدود الإدارية لحى المرج، مع مدينة الخانكة، مشيرا إلى ضرورة إزالة التعديات المتواجدة على الأراضى الزراعية بالحى.
 

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