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نائب محافظ القاهرة: المحاسبة والعمل الميدانى أهم أدوات الإرتقاء بالشارع

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:00 ص
نائب محافظ القاهرة: المحاسبة والعمل الميدانى أهم أدوات الإرتقاء بالشارع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وجه بالإهتمام بمشاكل المواطنين ووضعها فى أولويات كل مسئولى المحافظة، وكذلك ضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية للشارع ومستوى النظافة به.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات المحافظ الجديد تشمل التواجد المستمر فى الشارع والإحتكاك بالمواطنين ومعرفة مشاكلهم، وتطبيق مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب للارتقاء بالعمل العام بالمحافظة.
 
وقال صابر إن الفترة القادمة ستشهد تواجد كبير للمحافظ ونوابه فى الشارع لمتابعة المشروعات الخدمية والاستماع للمواطنين، ومتابعة العمل على أرض الواقع لأن المحاسبة والعمل الميدانى هما أهم أدوات الإرتقاء بمستوى الشارع.
 
 

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