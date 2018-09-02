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مياه القناه تنفذ بوستر بمنطقة البلابسه وخط مواسير بالوادى الأخضر بالجهود الذاتية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:43 ص
مياه القناه تنفذ بوستر بمنطقة البلابسه وخط مواسير بالوادى الأخضر بالجهود الذاتية المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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قرر المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، تنفيذ بوستر عزبة البلابسة فى مركز ومدينه أبو صويربالإسماعيلية، وإن البوستر يخدم 17 ألف نسمة بعزبة البلابسة وتوابعها بتكلفة تقدرية تتجاوز 65000 ألف جنيه، بالجهود الذاتية، من خلال تبرع من الدكتورة بهيه إبراهيم حاجى الأستاذة بجامعة الكويت، بعد أن تمت الموافقة على بناء غرفة التشغيل تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه لمياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة المهندس محمود حسونه مدير منطقة القصاصين، والمهندسة شيماء النادى مدير المياه بالقطاع، وصبحى العبد رئيس شبكات قطاع الإسماعيليه.

وأشارعزب، إلى أن منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بتركيب 100مترمواسير مياه قطر4 بوصه بعزبة الصحابة بقرية الوادى الأخضر، وتم التنسيق للبدء فى تنفيذ الأعمال مع قرية الوادى الأخضروجمعية أعمار الخيرية .

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، أن تلك الأعمال تأتى فى إطارالمشاركة المجتمعية، والتى تتابعها آية نصرمدير الإدارة .

 


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