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موقع أمريكى يكشف توتر العلاقة بين الأمير تشارلز وولديه.. صور

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:33 م
موقع أمريكى يكشف توتر العلاقة بين الأمير تشارلز وولديه.. صور الأميران فى مرحلة الطفولة
كتبت ريم عبد الحميد
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كشف موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى تفاصيل ما وصفه بالحرب الباردة بين ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز من جانب، ونجليه الأميرات ويليام وهاى من جانب آخر.

الأمير تشارلز وولديه ويليام وهاى أثناء جنازة ديانا 1
الأمير تشارلز وولديه ويليام وهاى أثناء جنازة ديانا 1

 

وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الأحد، إنه كان هناك دائما شائعات عن توترات كبرى فى العلاقة. ولا يعد هذا مفاجئا نظرا لسلوك الأب تجاه والدتهما الراحلة الأميرة ديانا. وكما هو موثق جيدا، كان تشارلز على علاقة مع كاميلا باركر أثناء خطوبته بديانا استمرت تلك العلاقة طوال فترة زواجهما المضطرب.

الأميران ويليام وهارى
الأميران ويليام وهارى

 

 وكانت تجاوزاته صارخة، فعلى سبيل المثال أرسل تشارلز سوارا منقوشا عليه اسمه قبل أسبوعين من الزواج، وهو ما اكتشفته ديانا.

 
الأميران فى مرحلة الطفولة
الأميران فى مرحلة الطفولة

  وبشكل عام لم يتحدث هارى وويليام أبدا عن أى شىئ غير إعجابهما واحترامهما لوالدهما.. لكن "دايلى بيست" علم من مصدر، رفض الكشف عن هويته  ويمتلك علاقات قوية داخل العالة الملكية أن علاقة الأميران بوالدهما متوترة.  ويقول "هم مختلفون تماما، و لاينجحون ( فى التواصل). فنادرا ما يرون بعضهم البعض خارج نطاق العمل الرسمى".

تشارلز وويليام وهارى
تشارلز وويليام وهارى

 

وأضاف المصدر أيضا أن تشارلز حديث هارى وويليام علانية عن مشاعرهم  التى ناقشا  فيها وبتفاصيل دامية عن  المشكلات النفسية التى عانوا منها فى أعقاب فقدان والدتهما، فى إطار جهودهما للحد من خزى مناقشة قضايا الصحة العقلية.

ديانا ونجليهما
ديانا ونجليهما

 

 وفى العام الماضى، مع حلول الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا أعرب الأمير هارى عما اعتقد كثيرون أنه غضب عميق إزاء والده . وقال فى مقابلة إن "أمى كانت قد توفيت لتوها وكان على أن أمشى لمسافة طويلة وراء نعشها محاطا بآلاف من الناس الذين يشاهدوننى غير الملايين الذين يتابعون عبر شاشة التلفزيون. لا أعتقد أنه ينبغى أن يطلب من أى طفل أن يفعل هذا فى أى ظروف ولا أعتقد أنه سيحدث اليوم".

 

هارى انتقد إشراكه كطفل فى جنازة والدته
هارى انتقد إشراكه كطفل فى جنازة والدته

 

 

 


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