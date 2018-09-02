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موظف يحاول الانتحار بإلقاء نفسه أمام قطار بمحطة جمال عبد الناصر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:27 م
موظف يحاول الانتحار بإلقاء نفسه أمام قطار بمحطة جمال عبد الناصر مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب - رضا حبيشى
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أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن شخصا يدعى ت . ع . خ من مواليد 1977 ومقيم بعمارات الأوقاف بشارع السودان ويعمل موظف بالشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد 2 سبتمبر على حاول انتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بعد ما ألقى نفسه أثناء دخول القطار القادم من محطة  حلوان متجها إلى المرج.
 
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو وفق بيان صحفى أن ذلك أدى إلى بتر قدمه اليمنى، مما أسفر إلى توقف الحركة لمدة 15 ق لرفع الشخص المنتحر من القضبان.
 
وقال المتحدث الرسمى أنه على الفور انتقل اللواء محمد الصادق وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى غرفة الكاميرات بالتحكم المركزى لمعاينة الحادث وتبين بإلقاء نفسه أثناء دخول القطار وتم نقله إلى مستشفى الهلال الأحمر وتم عمل محضر بالواقعة لتتوالى النيابة التحقيقات وعودة الحركة لطبيعتها بتأخير ١٥ ق.
 
 

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