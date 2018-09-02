موجز الساعة 6.. منع مرور "النقل" على "الدائرى" من 6 صباحا لمنتصف الليل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، بداية من 15 سبتمبر الجارى، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الإقليمى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يشهد بالعاصمة الصينية التوقيع على عدد من العقود مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى مصر بقيمة استثمارية إجمالية حوالى 18.3 مليار دولار.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر إقامته فى العاصمة الصينية بكين الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو.​

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين "أبى أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيا، لمدة 20 يوما لإجراء أعمال تطوير وإصلاح 20 فاصلا معدنيا لكوبرى إيتاى البارود بواقع 10 فواصل لكل اتجاه، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على مصر 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

ينشر "اليوم السابع " عدد من الإجراءات والشروط المتبعة التى أعلنت عنها شركة الريف المصرى الجديد للحصول على قطعة أرض فى مشروع الـ مليون فدان بحق الانتفاع بغرب غرب المنيا والمغرة، والمقررة فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى المشروع غدا الاثنين.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الأحد الموافق 2/9/2018 أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالى 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة فى جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم فى تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و 10 سكرتيرى عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حى.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هذا العام سيبدأ مبكرًا، مضيفًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد الأسبوع الجارى.

أعلن معمل أبحاث الشمس، بالمركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن يوم الإثنين 10 سبتمبر هو المتمم لشهر ذى الحجة 1439هـ وأن غــرة شهـر المحرم 1440 هـ فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر.

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل ومحتوى كتاب اللغة الانجليزية لطلاب مرحلة رياض الأطفال kg2، والمقرر تدريسه التيرم الأول مع بداية العام الدراسى الجديد، والذى ينطلق 22 سبتمبر الجارى.

أكد الدكتور عمر شعت، نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق أنه سيتم بدء إجراء اختبارات التشغيل التجريبى للجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية خلال النصف الثانى من الشهر المقبل، على أن يتم الافتتاح الرسمى نهاية العام.

أصدرت وزارة البيئة بيانا لتكذيب مزاعم مجلة فوربس، التى قالت خلالها إن العاصمة المصرية (القاهرة) تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا فى العالم فى الضوء والضوضاء والهواء.

الرياضة غذاء العقل والروح، فالتمرينات الرياضية تجدد حيوية الجسم وخلاياه وتنشط أجهزته الحيوية، ولكن ليست هذه الفوائد هى الوحيدة من ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، فهنالك رياضات يكون الهدف الأساسى منها إلى جانب الفوائد الصحية والبدنية، معايشة المغامرة والمتعة والتسلية.

اختارت النجمة العالمية مادونا الاحتفال بعيد الميلاد الـ13 لابنها بالتبنى ديفيد باندا، فى مالاوى، أن يكون مختلفا ويعبر عن ثقافة مولده، حيث امتلأت جواء الاحتفال بالطابع الافريقي إضافة إلى الرقص الموسيقى الإفريقية، وقضت مادونا الحفل في الرقص برفقة ديفيد وابنتيها التوأم بالتبني أيضا ستيلا وإيستر، واختار ديفيد ازيائه اثناء الاحتفال بتوقيع gucci وهى من دور الأزياء المفضلة لدى والدته.

شهد اليوم الثانى للمحافظين الجدد عدد من الجولات للتعرف على مشكلات المحافظات عن قرب وسرعة إيجاد حلول للتخفيف عن المواطنين، حيث فقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف منظومة العمل بالديوان العام، حيث تفقد اليوم إدارات الديوان ومستوى الأداء التنفيذى بها، وذلك فى إطار الوقوف على سير العمل بالإدارات المركزية،ووضع محاور عمل تتفق مع خطة العمل الجديدة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات وإنجاز أفضل فى ملف خدمة المواطنين.

تدخل مصر مرحلة جديدة من الشراكة مع دولة الصين، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتى ستفتح الطريق أمام الشركات الصينية للعمل فى مصر والمساهمة فى تنفيذ تلك المشروعات التنموية الكبرى بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب للتأكيد على أهمية الاتفاقية وما تحمله لمصر، خاصة أن الصين تمثل إحدى القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم.

قال اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن معارض "كلنا واحد" لمستلزمات الدراسة تعتبر المرحلة الرابعة من المبادرة الإنسانية التى أطلقتها وزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة فى الرابعة فجر اليوم، استعداداً لمباراة النيجر المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، وأنهى مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، الإجراءات الخاصة باللاعب فى دقائق معدوة لم تتخط الـ20 دقيقة.