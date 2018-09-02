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الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:58 م
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منفذ عملية الطعن فى محطة قطارات أمستردام يمثل الاثنين أمام المحكمة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:33 م
منفذ عملية الطعن فى محطة قطارات أمستردام يمثل الاثنين أمام المحكمة حادث طعن أمستردام
لاهاى (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الهولندية أن شابا أفغانيا يبلغ 19 عاما أصيب برصاص الشرطة بعد مهاجمته الركاب فى محطة القطارات الرئيسية فى أمستردام المركزية سيمثل الإثنين، أمام المحكمة.

وكشفت شرطة أمستردام فى بيان الأحد، أن منفذ الاعتداء نهاية الشهر الماضى هو "جواد اس"، والى حين مثوله أمام القضاء "لن يتم نشر أى معلومات إضافية".

وأصيب أمريكيان بجروح بالغة عندما هاجم شاب يشهر سكينا المشاة ظهر الجمعة فى المحطة المكتظة قرب وسط المدينة التاريخى.

وتعاملت الشرطة بسرعة مع الهجوم وأطلقت النار على المهاجم فى الجزء الأسفل من جسمه قبل أن يتم نقله مع الجريحين إلى المستشفى.

ونددت الخارجية الأمريكية الأحد، بالاعتداء وقالت إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين فى معركتنا المشتركة ضد كل أشكال الإرهاب"، موجهة الشكر إلى الشرطيين والأطباء فى أمستردام "لجهودهم الشجاعة والتى تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدى ومعالجة مواطنينا".

وقال مسؤولون السبت أن الجريحين بحالة "مرضية"، لكن لم يتم الادلاء بمعلومات اضافية عن حالتهما بعد ذلك.

وأعلنت بلدة أمستردام أن تحقيقات الشرطة أفضت الى أن للشاب "دوافع إرهابية".

ويحمل "جواد أس" إقامة ألمانية وقد دهمت الشرطة السبت شقته بدون أن تحدد موقعها بشكل دقيق.

وسيمثل المتهم لمرة أولى وجيزة أمام المحكمة خلف ابواب مغلقة، ووفق الإجراءات القانونية الجنائية فى هولندا لن يتم سؤاله للإقرار او لا بتنفيذ الاعتداء.

وقال مسؤول فى مكتب الادعاء لفرانس برس "من المرجح أن يوقفه القاضى لاسبوعين إضافيين من أجل إتاحة المجال أمام الشرطة للاستمرار فى تحقيقاتها"، مضيفا أن الإجراءات قد تستغرق نحو ثلاثة اشهر.

ولم تتعرض هولندا لأى هجمات ارهابية كالتى طاولت جاراتها من الدول الاوروبية فى العامين المنصرمين، لكن مسؤولى الاستخبارات يقولون ان مستوى التهديد مرتفع جراء التقارير عن لجوء متورطين فى هذه الهجمات الى هولندا لفترات وجيزة.

 


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