video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى من 6 صباحا لمنتصف الليل بداية 15 سبتمبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:39 م
منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى من 6 صباحا لمنتصف الليل بداية 15 سبتمبر جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎
إضافة تعليق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.

اجتماع بشأن منظومة النقل الذكى (2)

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة النقل الذكى تعتبر من أهم الملفات التى تتابعها الحكومة حالياً، مؤكداً على الاقتناع التام بأهمية هذا التحرك، لما تمثله نظم النقل الذكية من أولوية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للنقل،  وتساعد فى توفير طاقة استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى دون الاعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل جديدة، فضلاً عن انها تعتبر أحد العناصر الرئيسية للمنظومات الذكية التى يتم تطبيقها. 

اجتماع بشأن منظومة النقل الذكى (1)
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول منظومة النقل الذكى، حيث تمت الاشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق، وكذا مرافق النقل، ووسائل النقل والمواصلات، لإستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن معدلات الأداء، والطلب على النقل، والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالاضافة إلى حالات الحوادث، والمخالفات المرورية، مع توفير خدمات مستحدثة للمستخدمين.

اجتماع بشأن منظومة النقل الذكى (3)

وأشار العرض إلى المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكىوالتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات (تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية)، هذا بالاضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق. 

اجتماع بشأن منظومة النقل الذكى (4)

وأوضح العرض أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وسرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، هذا إلى جانب توفير آليات لتطيبق قانون المرور الجديد وإنفاذ القانون، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالاضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص إستثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للإستثمار في مصر.

اجتماع بشأن منظومة النقل الذكى (5)

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم ابتداءً من 15 سبتمبر الجارى منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمى، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من اقامة ابراج لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمى، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من اقامة الابراج، مع تكثيف الدوريات الامنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.  

وفى ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء سرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكى، للبدء فوراً فى تطبيقها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الآثار سير العمل بالمتحف المصرى الكبير

رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير الشركات مع وزير قطاع الأعمال العام

النقل الذكي

سيارات النقل

الطريق الدائرى

الطريق الدائري

المقطورات

طرق سير سيارات النقل

مواعيد سيارات النقل




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة