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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
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مقتل 4 مسلحين من طالبان أثناء محاولتهم الهجوم على قاعدة أمريكية بأفغانستان

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:23 م
مقتل 4 مسلحين من طالبان أثناء محاولتهم الهجوم على قاعدة أمريكية بأفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل أربعة مسلحين من حركة طالبان أثناء محاولتهم الهجوم على قاعدة "باجرام" الجوية الأمريكية فى إقليم باروان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن مسئولين محليين أفغان قولهم "إن المسلحين كانوا يحاولون شن هجوم صاروخى على قاعدة باجرام الجوية الأمريكية عندما تعرضوا لهجوم جوى".

ومن جانبها.. أوضحت المتحدثة باسم حاكم الإقليم واحدة شاهكر أنه تم استهداف المسلحين فى غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية.. مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من منطقة نصرو قلعة بمنطقة باجرام.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك مقاتلو طالبان بشأن الحادث حتى الآن.

ويعد باروان من بين الأقاليم المضطربة نسبياً فى شمال أفغانستان، حيث يعمل متمردو طالبان بنشاط فى بعض مناطقه النائية، وغالبا ما يقومون بأنشطة التمرد، وعادة ما يتم الإبلاغ عن تفجيرات على جوانب الطرق، وهجمات انتحارية، وعمليات قتل مستهدفة، وأشكال آخرى من الهجمات الإرهابية من المناطق المضطربة فى باروان.

 


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