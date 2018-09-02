مقتل 140 حوثياً فى معارك تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعده اليمنية

أعلن الجيش اليمنى، مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثى المدعومة من إيران، فى المعارك التى جرت لتحرير مديرية الظاهر فى محافظة صعده.
وقال قائد اللواء الثالث عروبة فى الجيش اليمنى العميد عبدالكريم السدعى "إن قوات الجيش الوطنى اليمنى تواصل التقدم فى المحور الثانى باتجاه محافظة حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية الدباع ووادين وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره بمختلف قراها ووديانها".
وأضاف السدعى - فى تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية - أن المعارك دارت فى المناطق القريبة من الطريق الدولى وفى مناطق على حدود مديرية بكيل المير التابعة لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية حيدان.
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