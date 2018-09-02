مقتل 140 حوثياً فى معارك تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعده اليمنية

عدن /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى، مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثى المدعومة ‏من إيران، فى المعارك التى جرت لتحرير مديرية الظاهر فى محافظة صعده.‏

وقال قائد اللواء الثالث عروبة فى الجيش اليمنى العميد عبدالكريم السدعى "إن قوات الجيش ‏الوطنى اليمنى تواصل ‏التقدم فى المحور الثانى باتجاه محافظة ‏حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية ‏الدباع ووادين ‏وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره ‏بمختلف قراها ووديانها"‏.

وأضاف السدعى - فى تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية - أن المعارك دارت ‏فى المناطق القريبة من الطريق الدولى وفى ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان.‏