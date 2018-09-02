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مقتل سيدة مصرية برصاصة فى الرأس بمدينة سرت الليبية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:04 م
مقتل سيدة مصرية برصاصة فى الرأس بمدينة سرت الليبية ليبيا
كتب أحمد جمعة
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أعلنت مصادر أمنية ليبية فى سرت العثور على جثة امرأة مصرية الجنسية مقتولة صباح أمس السبت، بالعمارات الهندية بسرت.
 
 
وقال مصدر بوزارة الداخلية الليبية لموقع الوسط، اليوم الأحد، إن الضحية تدعى هبة محمود عبدالعليم قتلت برصاصة فى الرأس، مشيرًا إلى أنها متزوجة من مواطن ليبى.
 
 
وألقت قوات الأمن الليبى القبض على شقيقها وشقيق زوجها، بينما كان زوجها غائبًا عن المنطقة. ونقلت إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ابن سينا قبل نقلها إلى مصراتة لتشريح الجثة، بناء على أوامر وكيل النيابة.
 
 

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