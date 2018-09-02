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معامل جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال طلاب الدور الثانى لتسجيل الرغبات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:00 ص
معامل جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال طلاب الدور الثانى لتسجيل الرغبات التنسيق - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تواصل معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، استقبال الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، لهذا العام 2018، لتسجيل الرغبات فى اليوم قبل الأخير من غلق باب التنسيق ، وذلك من خلال معامل الحاسب الآلى بكليات الجامعة .

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الآلى بالمدينة الجامعية، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الآلى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا.

يذكر أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة.

 


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معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس تستقبل اليوم طلاب الدور الثانى لتسجيل الرغبات

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