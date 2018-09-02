معامل التنسيق بهندسة القاهرة: 2800 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة

وائل ربيعى

انتظمت أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة بمعامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق بجامعة القاهرة، حيث يستقبل موظفو المعامل الطلاب وأولياء أمورهم لإنجاز مهمة التنسيق وتقديم النصائح لهم.

من جانبه، أعلن عبد الحميد حسن، المشرف على التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 2800 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية منذ أن تم فتح الباب لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه العمليات الخاصة بالتنسيق منتظمة ولا توجد أي معوقات لها.

وأضاف حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تسجيل الرغبات لطلاب هذه المرحلة مستمر حتى غد الإثنين، على أن يتم فتح الباب لتقليل الاغتراب لهذه الفئة بعد إعلان النتيجة.