مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و700 حاج قادمين على متن 21 رحلة لمصر للطيران

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 4 آلاف و700 حاج قادمين من الاراضى المقدسة عبر مطارى جدة والمدينة المنورة بعد أدائهم لمناسك الحج، وتم استقبالهم بالصالة الموسمية بالمطار.

وأفاد مصدر بالمطار بأن الحجاج وصلوا على متن 21 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران حيث وصلت 11 رحلة من مطار المدينة المنورة وعلى متنها 2850 حاجا من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت، كما وصلت 10 رحلات من مطار جدة وعلى متنها 1850 حاجاً بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.

ومن المقرر أن تستمر مصر للطيران فى تسيير جسرها الجوى حيث نقلت حتى الان الشركة نحو 40 الف حاجاً من حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن حيث نقلت نحو 24190 حاجا من جدة على متن 122 رحلة جوية كما نقلت نحو 15860 حاج على متن 71 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة.