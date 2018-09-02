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مطار الغردقة الدولى يستقبل وفدا سياحيا صربيا.. صور

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:35 م
مطار الغردقة الدولى يستقبل وفدا سياحيا صربيا.. صور جانب من الوفد السياحى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الأحد، وفد سياحى صربى، تستضيفه محافظة البحر الأحمر، فى زيارة لمدينة الغردقة، خلال الفترة من 2 وحتى 11 سبتمبر الحالى.

 

ووافق محافظ البحر الأحمر، على استضافة وفد مكون من 6 سياح صرب، من أكثر المسافرين إلى مصر خلال الخمس أعوام الماضية، باقتراح مقدم من السفارة المصرية بصربيا، والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ووزارة الخارجية المصرية، وتأتى الزيارة مقدمة من السلطات المصرية المعنية، لهؤلاء السياح الذين لم ينساقوا وراء الأكاذيب والشائعات، التى تروج لها جميع وسائل الإعلام الغربية، وحافظوا على زيارتهم المستمرة لمصرنا الحبيبية.

 

وعلى جانب آخر، تترقب مدينة الغردقة وصول وفد صحفى صربى فى الأيام القليلة القادمة، يصاحب هؤلاء السياح، لكى يقوم بدوره فى تنشيط السياحة وتصحيح الصورة الذهنية عن مدينة الغردقة، بوجهة خاص وجمهورية مصر العربية بوجه عام.

 

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وجه دعوة للصحفيين الصرب، لمصاحبة السياح، تأكيدا منه على الدور المهم الذى تقوم به المؤسسات الإعلامية حول العالم.

 

 

 

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