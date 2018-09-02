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مصر تشارك للمرة الثالثة عشر فى معرض "جيتكس دبى 2018"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:58 م
مصر تشارك للمرة الثالثة عشر فى معرض "جيتكس دبى 2018" جيتكس للتكنولوجيا "جيتكس دبي"
كتبت هبة السيد
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تشارك مصر، ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، للمرة الثالثة عشر على التوالي في فعاليات الدورة 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2018 والمقام بمركز دبي التجاري العالمي. 

ويعد أسبوع جيتكس للتكنولوجيا "جيتكس دبي"، والمنعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، أحد أهم المحافل المتخصصة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وواحداً من أهم ثلاثة فعاليات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم حيث يستقطب حوالي 150 ألف زائر من أكثر من 150 دولة ويشارك فيه أكثر من 4400 شركة من 97 دولة.

وأعلنت الهيئة عن تنظيمها للجناح الرسمي المصري والمقام على مساحة حوالي 430 متر حيث يضم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدمت برغباتها للمشاركة في المعرض والذي ويشارك في فعالياته حوالي 80٪ من أفضل العلامات التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل للشركات الناشئة التي ترغب في المشاركة في فعاليات "جيتكس لنجوم المستقبل- جيتكس فيوتشر ستارز" والمقام على هامش "جيتكس دبي" ويعد من الأحداث والمؤتمرات الأسرع نموًا على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال.

وستقوم الهيئة باختيار الشركات وإخطارها بعد استيفاء المستندات المطلوبة حيث تتم عملية الاختيار وفقًا لعدد من المعايير تتضمن خبرة الشركة في السوق المحلي، وتوافق تخصص الشركة مع تخصص الحدث، والقدرات التصديرية للشركة، وتوافر شهادات الجودة، والتوافق مع الاستراتيجية، وحجم المشاركة في برامج تنمية الصناعة والصادرات بالهيئة.  

ويمثل الجناح المصري مظلة تنضوي تحتها الشركات المصرية لمساعدتها على الترويج لمنتجاتها وحلولها التكنولوجية واختراق أسواق جديدة وتعزيز مكانتها في الأسواق التي تعمل بها بالفعل، ومساعدة الشركات الناشئة على جمع التمويل اللازم لمشروعاتها.

ويحظى معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" بشهرة كبيرة بين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال حيث يجمع كبار اللاعبين الذين يقومون بعرض تجاربهم الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمي، ويضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويسلط المعرض في نسخته للعام الحالي الضوء على أربعة قطاعات رئيسية هي المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي.

كما سيعرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية، وكل ما هو متعلق بالثورة الصناعية الرابعة.


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