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مصرع مدير محل بالمنصورة علي يد حارس عقار بسبب لعب الاطفال

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:07 م
مصرع مدير محل بالمنصورة علي يد حارس عقار بسبب لعب الاطفال جثة
الدقهلية شريف الديب
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لقى مدير محل بمول جامعة المنصورة مصرعه على يد حارس عقار بسبب الخلاف علي الأطفال أمام المحل.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول مدير محل جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة بالبطن.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب خلاف بين مدير محل بمول الجامعة بامتداد شارع جيهان، وبين حارس العقار بسبب لعب الأطفال أمام المحل وجلوسهم الدائم مما دفع الحارس إلى حمل سلاح أبيض سكين وقام بالهجوم على مدير المحل وطعنه طعنة نافذة لقي فيه مصرعه فى الحال، وتم إلقاء القبض على الحارس، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 

 

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