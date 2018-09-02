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مصرع طيار وجنديين فى تحطم طائرة تابعة للناتو شمال أفغانستان

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:59 ص
مصرع طيار وجنديين فى تحطم طائرة تابعة للناتو شمال أفغانستان تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئول عسكرى بارز اليوم الأحد، مقتل طيار أجنبى وجنديين أفغانيين جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) داخل قاعدة للجيش شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم الجيش الأفغانى الميجور حنيف رضائى أن ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طيار أجنبى آخر أصيبوا جراء تحطم المروحية وهى من طراز "إم أى 14" بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة القريبة من مدينة "مزار شريف".

وأوضح رضائى أن سبب الحادث هو مشكلة فنية أدت إلى اشتعال النيران فى المروحية بعد اصطدامها بالأرض، مؤكدا أنه لم يتم إسقاطها بنيران العدو، وأنه تم إنقاذ سبعة أفراد من قوات الأمن كانوا أيضا على متن المروحية.

 


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