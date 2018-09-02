مصرع طفل سقط أسفل عجلات جرار زراعى بالكيلو 17 جنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى منذ قليل طفل يناهز الخامسة عشر من عمره مصرعة نتيجة سقوطة أسفل عجلات جرار زراعى بالكليو 17 جنوب بورسعيد ، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد ، إخطارا من قسم شرطة الجنوب يفيد مصرع السيد السيد إسماعيل 15 سنه بسيارة الإسعاف اثناء نقله لمستشفى بورسعيد العام متأثرا بكسر بالجمجمة وكسور متعددة بالضلوع وكسر بالحوض ونزيف بالمخ والرئة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .