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الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:00 م
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بالطريق الدولى الساحلى..

مصرع شقيقة مدير مباحث مطروح وزوجها وإصابة 3 من أسرته بحادث سيارة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:24 م
مصرع شقيقة مدير مباحث مطروح وزوجها وإصابة 3 من أسرته بحادث سيارة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أستقبل مستشفى رشيد العام جثتى شقيقة مدير مباحث مطروح وزوجها و 3 أشخاص آخرين مصابين بإصابات خطيرة لتعرضهم لحادث تصادم مروع بالطريق الساحلى رشيد - كفر الشيخ.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة رشيد من مستشفى رشيد العام باستقبال مصابى حادث تصادم الطريق الدولى الساحلى.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه تعرضت سيارة أسرة اللواء حلمى أبو الليل ، مدير مباحث مطروح لحادث تصادم بالطريق الدولي "رشيد-كفر الشيخ" وأسفر الحادث عن مصرع حياة علي أبو الليل 50 سنة مدرسة ومقيمه بالعجمي محافظة الاسكندرية وزوجها صلاح عبد المالك بالمعاش 65 سنة ، وإصابة 3 أشخاص وهم عمرو حلمي ابو الليل 35 سنة و عماد حلمي ابو الليل أبناء شقيقى مدير المباحث و فاطمه عبد السلام عمر وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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