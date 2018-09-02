مصرع شقيقة مدير مباحث مطروح وزوجها وإصابة 3 من أسرته بحادث سيارة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أستقبل مستشفى رشيد العام جثتى شقيقة مدير مباحث مطروح وزوجها و 3 أشخاص آخرين مصابين بإصابات خطيرة لتعرضهم لحادث تصادم مروع بالطريق الساحلى رشيد - كفر الشيخ.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة رشيد من مستشفى رشيد العام باستقبال مصابى حادث تصادم الطريق الدولى الساحلى.

بالانتقال والفحص تبين أنه تعرضت سيارة أسرة اللواء حلمى أبو الليل ، مدير مباحث مطروح لحادث تصادم بالطريق الدولي "رشيد-كفر الشيخ" وأسفر الحادث عن مصرع حياة علي أبو الليل 50 سنة مدرسة ومقيمه بالعجمي محافظة الاسكندرية وزوجها صلاح عبد المالك بالمعاش 65 سنة ، وإصابة 3 أشخاص وهم عمرو حلمي ابو الليل 35 سنة و عماد حلمي ابو الليل أبناء شقيقى مدير المباحث و فاطمه عبد السلام عمر وجارٍ تحرير المحضر اللازم.