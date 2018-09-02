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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:53 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون سيارة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه و أصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون العلمين، ونتج عن الحادث توقف حركة السيارات أعلى الطريق للمتجه من العلمين، وفى طريقه إلى الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى فى بطريق وادى النطرون العلمين، وأمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان، ليتم إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 


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