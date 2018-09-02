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مصرع شخصين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين ببنى سويف

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:34 م
مصرع شخصين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين ببنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتهم الملاكى بأخرى نقل، على طريق الجيش الصحراوى الشرقى ببنى سويف، باتجاه القاهرة.

 

ونقلت أربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثتين لمشرحة المستشفى الجامعى والمصابين لقسم الطوارئ بالمستشفى وهم سيد صبره 55 سنة، مدير عام بشركة بترول السويس، جثة هامدة، وجثة لسيدة مجهولة الهوية، وداليا سيد صبرة 19 سنة طالبة بكلية طب أسيوط مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ودينا سيد صبره 23 سنة طالبة بكلية طب أسيوط، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود سيد صبره، طبيب، اشتباه ما بعد الارتجاج 30 سنة.


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