مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقيت ربة منزل بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعها بحالة تسمم نتيجة تناولها قرص لحفظ الغلال، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي ،" ع ص م " ربة منزل ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ القمح.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجها " س م م " موظف ومقيم بذات العنوان، قرر بتناول زوجته قرص لحفظ القمح عن طريق الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .