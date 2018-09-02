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مصدر عسكرى سورى : انفجارات مطار المزة نجمت عن ماس كهربائى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:35 م
مصدر عسكرى سورى : انفجارات مطار المزة نجمت عن ماس كهربائى انفجار مطار المزة العسكرى
رويترز
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قال مصدر عسكرى سورى ومسؤول إيرانى إن سلسلة انفجارات مدوية وقعت فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ، قرب مطار المزة العسكرى خارج العاصمة دمشق نجم عن ماس كهربائى.

وكان مسؤول في تحالف إقليمى يدعم دمشق والمرصد السورى لحقوق الإنسان قالا  فى وقت سابق إن الانفجارات نجمت عن ضربات صاروخية إسرائيلية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله "مطار المزة لم يتعرض لأى عدوان إسرائيلى ، وإن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائى"

ولم يرد أى تعليق من إسرائيل.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول عسكرى إيراني موجود في سوريا قوله إن الانفجار وقع بسبب "ماس كهربائى فى مستودع للذخيرة" على مشارف دمشق.

 


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مطار المزة العسكرى




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