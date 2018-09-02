مساعد الرئيس السودانى يبحث الأوضاع السياسية والأمنية فى غرب دارفور

الخرطوم (أ ش أ)

بحث مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية غرب دارفور.

وتناول إبراهيم - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم بوالى غرب دارفور حسين يس حمد - سير الموسم الزراعى وإسهام العودة الطوعية فى زراعة المساحات المستهدفة.

وأوضح الوالى - فى تصريح صحفى - أنه أطلع مساعد الرئيس على مستوى التنسيق السياسى بين الأحزاب السياسية فى الولاية.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لانطلاق نفير نهضة ولاية غرب دارفور نهاية شهر سبتمبر الجارى، منوها بأن مساعد الرئيس أكد دعمه ومشاركته فى هذا الشأن.