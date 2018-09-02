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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
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مدير مستشفى إدفو العام :لايوجد لدينا قوائم انتظار مسجلة حاليا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
مدير مستشفى إدفو العام :لايوجد لدينا قوائم انتظار مسجلة حاليا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أسوان - صلاح المسن
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قال الدكتور محمد الضوى عرفة مدير مستشفى ادفو العام لـ " اليوم السابع " ، أن ادارة المستشفى تبذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى مؤكداً على خلو المستشفى من أى قوائم إنتظارمسجلة فى الوقت الحالى .

 

وأضاف أن كل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية تجرى فى المستشفى بإنتظام رغم الإمكانيات المتاحة ، لافتا إلى وجود مستشفى إدفو العام فى مبنى مستشفى الحميات ، وأن مستشفى إدفو العام تخدم ثلثى سكان محافظة أسوان.

 

وأشار الدكتور محمد الضوى عرفة مدير مستشفى ادفو العام ، بأن نقص المستلزمات الطبية هى مشكلة غير مقتصرة على مستشفى ادفو العام  ، وأن هناك نقص فى المستلزمات الطبية فى العديد من المستشفيات ، مضيفا أن مستشفى ادفو العام  تطلب إحتياجها من مديرية الشئون الصحية بأسوان ويتم توفيرها بقدر المستطاع.

 


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