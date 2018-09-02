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مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:19 ص
مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين رحلات المواطنين اللواء عصام شادى مدير المرور
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 

 

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مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين رحلات المواطنين

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