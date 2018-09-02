مدير أمن بنى سويف: المبدعون قوة ناعمة ومسئوليتنا تأمينهم

جاء ذلك خلال زيارته فرع ثقافة بنى سويف، مساء أمس السبت، برفقة اللواءين عادل حجازى نائب مدير الأمن وهشام يعقوب مساعد المدير، العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور، والمقدم محمد توحيد مسئول العلاقات لعامة بمديرية الأمن، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة شيرين جمال الدين مدير فرع الثقافة بالمحافظة، ومحمد فتحى عبدالوهاب مدير قصر ثقافة بنى سويف، وعدد من المبدعين.

وأوضح جرير مصطفى، أن مسئولى الحماية المدنية مهمتهم تأمين المبدعين حتى لا تتكرر محرقة قصر الثقافة عام 2005، ولكنهم قد جانبهم الصواب أثناء تأدية عملهم خلال عروض المسرح الكوميدى، لافتا إلى دعمه قصر الثقافة بمدينة بنى سويف من خلال خطة مراجعة منظومة الحماية المدنية وتأمين المبنى والتعرف على احتياجاته من اشتراطات الأمن والسلامة.

ومن جانبه أكد أحمد عواض، تلبية مطلب مدير الأمن بتنظيم احتفاليتين شهريا بمقر قوات الأمن كنوع من المشاركة الوجدانية والترويح، وبث روح الحماس لدى الضباط والأفراد والجنود.

كما عبر المبدعون الحاضرون للقاء عن سعادتهم بوجود مدير الأمن وقيادات المديرية والاستماع إلى مطالبهم وتبادله الحديث عن الحالة الثقافية، وطالبوا مدير الأمن بحضور عروض المسرح الكوميدى بعد عودة الأنشطة.