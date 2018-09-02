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محلل سياسى: مناورات روسيا بالمتوسط مفادها عدم ترك سوريا وحيدة حال الاعتداء عليها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:33 ص
محلل سياسى: مناورات روسيا بالمتوسط مفادها عدم ترك سوريا وحيدة حال الاعتداء عليها الدكتور نصر اليوسف محلل سياسى متخصص فى الشأن الروسى
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور نصر اليوسف محلل سياسى متخصص فى الشأن الروسى، إن المناورة الروسية فى البحر المتوسط تبعث برسائل واضحة وصريحة إلى التحالف الغربى، مفادها أن موسكو لن تترك حليفها النظام السورى وحيداً فى حالة تنفيذ التهديدات بتوجيه ضربة على أساس اتهام باستخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف "اليوسف"، خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بصيلة، أن تلك المناورة هى نوع من استعراض القوة، مستبعداً إقدام الروس على التحرش أو الرد على الولايات المتحدة وحلفائها حالة توجيه ضربات محددة للنظام السورى، لافتًا إلى أن هناك خطوطًا حمراء لموسكو، وهى القواعد العسكرية الروسية، وكذلك مقتل أى عسكرى روسى فهذا الأمر يشكل خطًا أحمر للروس ويمكن أن يتخذوا إجراءً ما فى حالة حدوثه.


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