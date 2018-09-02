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محتوى انجليزى kg1 فى النظام الجديد للتعليم قبل بداية العام الدارسى.. صور

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:44 ص
محتوى انجليزى kg1 فى النظام الجديد للتعليم قبل بداية العام الدارسى.. صور صورة رسمية من كتاب اللغة الانجليزية لطلاب مرحلة رياض الأطفال kg1
كتب محمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" صورة رسمية من كتاب اللغة الانجليزية لطلاب مرحلة رياض الأطفال kg1، والمقرر تطبيقه فى النظام الجديد للتعليم مع بداية العام الدراسى الجديد، الذى ينطلق 22 سبتمبر الجارى.

وتضمن الكتاب 77 صفحة واحتوى على معلومات ودروس عبارة عن أنشطة ورسومات لتحقيق متعة التعليم للأطفال فى مرحلة رياض الأطفال.
 
وقال مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ" اليوم السابع" إن الكتب ستكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقرر انطلاقه 22 سبتمبر الجارى ولن تتأخر وسوف تسلم للطلاب فى موعدها المحدد.
 
وأكدت المصادر أن الكتب مطبوعة بجودة عالية وورق مختلف كما أن رسم وشكل الكتاب أخذ شكل المستطيل وكل هذه العوامل تساعد الطلاب على المتعة أثناء الشرح.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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"التعليم" تعلن وصول كتب الصفوف الدراسية بالنظام القديم قبل بدء الدراسة

التربية والتعليم

كتاب الانجليزى رياض الأطفال

كى جى

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