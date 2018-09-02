video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح الجديد يتسلم عمله.. ويؤكد: بابى مفتوح للمواطنين لحل المشكلات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:04 ص
محافظ مطروح الجديد يتسلم عمله.. ويؤكد: بابى مفتوح للمواطنين لحل المشكلات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد
مطروح- حسن مشالى
إضافة تعليق

وصل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام المحافظة، فى أول يوم عمل، عقب حلف اليمين الدستورية كمحافظ لمطروح، وحيث استقبله السيد الإمام  السكرتير العام للمحافظة، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ومديرى المدريات والإدارات.

وقال المحافظ، إنه على دراية بمحافظة مطروح وسيسعى لإعطاء أولوية للمشكلات العامة التى تؤرق أبناء المحافظة، وسيكون على تواصل مباشر مع المواطنين، مضيفا:" مكتبى سيكون مفتوح للمواطنين لحل أى مشكلة ، مع تنظيم لقاء دورى للاستماع لمشاكلهم ووضع الحلول له"ا.

وحرص المحافظ على مصافحة العاملون بديون عام محافظة مطروح، خلال تقدمهم بتهنئته بتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لمطروح  في حركة المحافظين الأخيرة، معربين عن سعادتهم وأملهم الكبير في أن تشهد الفترة القادمة تقدما في مستوى الخدمات في كافة القطاعات

وأشار مجدى الغرابلى، إلى أولوية التركيز على ملفات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والقضاء على الملفات العالقة، وتحقيق أعلى معدلات من الخدمة للمواطنين، مع العمل على توفير مياه الشرب ومنع اى ازمات بها  وتحقيق الأمن بالشارع المطروحى، موضحاً أنه سيركز على الجولات الميدانية والنزول إلى الشارع للتفاعل مع الجمهور خلال الفترة المقبلة مع التعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفساد بما يعود بالنفع على المواطنين

وشدد علي القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء المصالح الحكومية ومديريات الخدمات بالعمل بكل شفافية ومصداقية ، مطالبا من الجميع بان يضعوا مصلحة مطروح والوطن أولاً.

محافظ مطروح (1)
محافظ مطروح  يصافح العاملين بديوان المحافظة
 
محافظ مطروح (2)
محافظ مطروح  يصافح العاملين بديوان المحافظة

 

محافظ مطروح (3)
محافظ مطروح  يصافح العاملين بديوان المحافظة
 
محافظ مطروح (4)
 
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد
محافظ مطروح (5)
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء المحافظين الجدد قبل حلف اليمين.. راشد للجيزة والغرابلى لمطروح

"السجينى" يوصى المحافظين بالتواصل مع النواب ووضع خطة لإنهاء الملفات المطروحة

أخبار مصر

أخبار المحافظات

محافظ مطروح الجديد

اللواء مجدى الغرابلى

حركة المحافظين الجديدة




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة