محافظ مطروح الجديد يتسلم عمله.. ويؤكد: بابى مفتوح للمواطنين لحل المشكلات

مطروح- حسن مشالى

وصل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام المحافظة، فى أول يوم عمل، عقب حلف اليمين الدستورية كمحافظ لمطروح، وحيث استقبله السيد الإمام السكرتير العام للمحافظة، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ومديرى المدريات والإدارات.

وقال المحافظ، إنه على دراية بمحافظة مطروح وسيسعى لإعطاء أولوية للمشكلات العامة التى تؤرق أبناء المحافظة، وسيكون على تواصل مباشر مع المواطنين، مضيفا:" مكتبى سيكون مفتوح للمواطنين لحل أى مشكلة ، مع تنظيم لقاء دورى للاستماع لمشاكلهم ووضع الحلول له"ا.

وحرص المحافظ على مصافحة العاملون بديون عام محافظة مطروح، خلال تقدمهم بتهنئته بتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لمطروح في حركة المحافظين الأخيرة، معربين عن سعادتهم وأملهم الكبير في أن تشهد الفترة القادمة تقدما في مستوى الخدمات في كافة القطاعات

وأشار مجدى الغرابلى، إلى أولوية التركيز على ملفات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والقضاء على الملفات العالقة، وتحقيق أعلى معدلات من الخدمة للمواطنين، مع العمل على توفير مياه الشرب ومنع اى ازمات بها وتحقيق الأمن بالشارع المطروحى، موضحاً أنه سيركز على الجولات الميدانية والنزول إلى الشارع للتفاعل مع الجمهور خلال الفترة المقبلة مع التعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفساد بما يعود بالنفع على المواطنين

وشدد علي القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء المصالح الحكومية ومديريات الخدمات بالعمل بكل شفافية ومصداقية ، مطالبا من الجميع بان يضعوا مصلحة مطروح والوطن أولاً.

محافظ مطروح يصافح العاملين بديوان المحافظة



محافظ مطروح يصافح العاملين بديوان المحافظة

محافظ مطروح يصافح العاملين بديوان المحافظة





اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد

اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الجديد