محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لحصر "التوك توك" وترقيمها وتمييز كل وحدة بلون مختلف

كفر الشيخ _محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تضم مشروع المواقف وسيارات الأجرة والمرور لحصر جميع مركبات "التوك توك" بمدن وقرى المحافظة وذلك لترخيصها، ومنع أي توك توك من العمل بدون رقم حصر وتمييز كل وحدة محلية عن الأخرى بلون محدد وإلا سيتم مصادرته وتطبيق قانون المخالفة على مالكه فوراً.

وقال المحافظ، تهدف عملية تنظيم عمله بالقرى تمهيداً للترخيص، لافتاً انه بعد تطبيق المنظومة لكارت البنزين الذكي لن تحصل مركبات التوك توك على الوقود إلا من خلال هذا الكارت.