محافظ سوهاج الجديد يفاجئ العاملين بمستشفى أخميم متخفيا لمتابعة سير العمل

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، منذ قليل بجولة مفاجأة على مستشفى أخميم المركزى لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بالمستشفى، من خلال التوقيع بدفاتر الحضور والإنصراف، حيث تم إغلاق الباب الرئيسى للمستشفى مع السماح فقط بدخول المترددين على المستشفى لضبط عملية الحضور فعليا.

وعلى جانب آخر قام المحافظ الجديد بعمل مناورة لبيان مدى استعداد وجاهزية مرفق الإسعاف فى حالة وجود حالات طوارئ أو وقوع كوارث مفاجأة وكيفية التعامل معها.

يذكر أن المحافظ قام خلال جولته المسائية باستخدام سيارة غير السيارة المخصصة له ولم يصطحب معه أحد من المسئولين خلال الجولة كما فعل صباح اليوم خلال جولته التفقدية لمستشفى طهطا العام ومركز الطب الحضرى ومجلس مدينة طهطا ومستشفى المراغة المركزى ووحدة طب الأسرة بنفس المركز.

يذكر أن الأنصارى، أكد فى بيان له على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، بشأن العمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة موقف المشروعات القومية بالمحافظة والعمل على الانتهاء منها.

وكان الأنصارى قد استهل جولاته الميدانية أمس بالمحافظة بتفقد مشروع الكورنيش الغربى، والذى يشغل اهتمام قطاع عريض من المواطنين بسوهاج، وأكد على التنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن ثم مستشفى سوهاج العام .