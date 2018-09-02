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محافظ دمياط تمنح رؤساء القرى مهلة أسبوعين للارتقاء بمستوى النظافة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:09 ص
محافظ دمياط تمنح رؤساء القرى مهلة أسبوعين للارتقاء بمستوى النظافة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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أمهلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية أسبوعين للارتقاء بمنظومة النظافة بشوارع القرى والأحياء قبل استبعاد المقصرين.
 
وقررت محافظ دمياط، دراسة إعادة منظومة جمع القمامة المنزلى ووعدت بدعم القرى والوحدات المحلية بالمعدات اللازمة التى تساعد على تنفيذ خطة الارتقاء البيئى.
 
وطالبت محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز والقرى بضرورة الاهتمام بالنظافة والمرور اليومى على الشوارع وتجمعات القمامة وإلزام جميع المحلات بوضع صناديق قمامة وتحصيل غرامة لكل من يخالف ذلك.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمتابعة أداء العمل وتكليفهم بحزمة من المهام والواجبات التى تلبى الاحتياجات والمطالب الجماهيرية.
 

كما وجهت محافظ دمياط إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور اليومى على كافة المراكز والمدن للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات.


وشددت محافظ دمياط على ضرورة التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق.

 


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