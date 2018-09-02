محافظ دمياط تتفقد مشروع مدينة الأثاث

دمياط عبده عبد الباري

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مشروع مدينة دمياط للأثاث ، واستمعت من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتعرف على تفاصيل المشروع ونسب الإنجاز.

ومن المقرر أن تطرح مدينة دمياط للأثاث 500 ورشة، و60 ألف متر مربع أراضى مرفّقة على المستثمرين، منتصف أكتوبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذى يضم مصانع أثاث وصناعات مغذية وتكميلية وتجميعية لها.

كما تابعت محافظ دمياط الخيمة الخاصة بمعرض فيرنكس دمياط ، والذي سيقام في الفترة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري.

وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث يوليو 2016، برأس مال مرخص بـ 5 مليارات جنيه، ومصدر 521 مليوناً، وتسهم محافظة دمياط فى رأس مال شركة إدارة مشروع مدينة الأثاث بنسبة%40 كحصة عينية تعادل قيمة الأرض، مع بنك الاستثمار القومى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى.