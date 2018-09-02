محافظ بورسعيد: للمدارس دور هام في غرس القيم وتعديل السلوك

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية تعظيم دور المدارس فى غرس القيم والمبادئ لدي الأجيال الناشئة لتعود المدارس إلى ممارسة دورها الأصلى فى التربية قبل التعليم.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع اتحاد طلاب المرحلة الثانوية ببورسعيد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد غنيم، نائب المحافظ وقيادات التربية والتعليم.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن قرار بدء مجموعات التقوية في أول أكتوبر جاء بعد مشاورات مع المتخصصين ولتحقيق مصلحة الطلاب، حيث إن النظام الجديد والمناهج المقررة من خلاله لا تحتاج لهذه الفترة الزمنية الطويلة وعلي ذلك فإن بدء مجموعات التقوية في أول أكتوبر سيكون كافي لشرح المناهج علي مدار العام وإجراء المراجعات لها أكثر من مرة ولن تكون مجموعات التقوية علي نهج الدروس الخصوصية التي تعمل علي تجريف عقول الطلاب وترسيخ نظام الحفظ والتلقين دون الفهم.

ووجه "الغضبان"، بالتوسع في الأنشطة المختلفة داخل المدارس إلي جانب العملية التعليمية لجذب الطلاب وربطهم بمدارسهم، كما طالب قيادات التعليم بالعمل علي اتباع الأساليب التربوية الحديثة في شرح المناهج بخطط مرحلية وعدم تشكيل ضغوط علي الطلاب واتاحه الفرصة أمامهم للمذاكرة والمراجعة أولا بأول.