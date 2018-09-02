محافظ بني سويف : منظومة عمل محكمة لتلافى أوجه القصور في الأداء التنفيذى

بنى سويف :هانى فتحى

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف منظومة العمل بالديوان العام ، حيث تفقد اليوم إدارات الديوان ومستوى الأداء التنفيذي بها ، وذلك في اطار الوقوف على سير العمل بالإدارات المركزية ،ووضع محاور عمل تتفق مع خطة العمل الجديدة لمزيد من الإرتقاء بمستوى الخدمات وانجاز أفضل في ملف خدمة المواطنين.

حيث تقد المحافظ مكتب تقنين أراضي أملاك الدولة ، متابعا منظومة العمل بها ، ومستوى الأداء والإنجاز ، مستفسرا من بعض المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم ، مشددا على تذليل كافة العقبات التي تواجه البعض، مشيرا إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة، وإجراءات التقنين في مقدمة أجندة العمل ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتي تنفذها الحكومة عن طريق برنامج زمني محكم.

وتابع محافظ بني سويف منظومة العمل بالإدارات المختصة بالمتابعة والرقابة والتفتيش المالي والإداري ، مشددا على أهمية تلك الأجهزة التي تمتلك الأدوات المتاحة لتقييم الأداء التنفيذي ، وتقويم وتلافي أوجه القصور والدفع بنقاط القوة في منظومة العمل الحالية لتحقيق أكبر استفادة منها.

وكلف المحافظ مديرى عموم الديوان بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الأعمال التي تقوم بها كل إدارة ، ومستوى الأداء ، والمعوقات والمشكلات التي قد تواجههم لتقديم خدمة أفضل للمواطينن ، مع اعداد خطة مستقبلية للإرتقاء بمنظومة العمل، مؤكدا على أنه شخصيا سيراجع مستوى الأداء، وأن منظومة العمل ستكون على أساس مبدأ الإثابة والعقاب، ووضع منظومة متكاملة لتحفيز المتميزين والأداء الأفضل ، وذلك بالتوازي مع وضع منظومة رقابة ومتابعة محكمة لتلافي أوجه القصور وتقويم الأداء للأفضل

وطالب محافظ بني سويف العاملين بالديوان بمزيد من التفاني في العمل وبذل قصاري الجهد لتحقيق تقدم ملموس في الخدمات الحيوية التى يتعامل معها المواطنون بشكل يومي وأساسي ، مؤكدا أن الوطن يحتاج جهودنا جميعا للنهوض به في كل المجالات.